«Барселона» близка к продлению контракта с наследником Месси
«Барселона» нацелилась на защитника «Валенсии»
Гайя готов сменить команду
12:50
Фото: Marca
«Барселона» нацелилась на защитника «Валенсии» Хосе Гайя.
26-летний игрок задумал сменить команду уже зимой. Он недоволен положением дел, сообщает Mundo Deportivo.
«Валенсия» предлагает ему новый контракт, но капитан вряд ли его подпишет. Гайя надеется, что клуб войдет в его положение.
«Барселона» хочет купить конкурента для Жорди Альбы. Гайя не против перехода.
В этом сезоне на его счету четыре матча и один ассист.
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