«Барселона» нацелилась на защитника «Валенсии»

Гайя готов сменить команду

Фото: Marca

«Барселона» нацелилась на защитника «Валенсии» Хосе Гайя.

26-летний игрок задумал сменить команду уже зимой. Он недоволен положением дел, сообщает Mundo Deportivo.

«Валенсия» предлагает ему новый контракт, но капитан вряд ли его подпишет. Гайя надеется, что клуб войдет в его положение.

«Барселона» хочет купить конкурента для Жорди Альбы. Гайя не против перехода.

В этом сезоне на его счету четыре матча и один ассист.