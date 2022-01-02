«Барселона» не может заявить Торреса из-за финансовых проблем
Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал Goal о подписании вингера «Манчестер Сити» Феррана Торреса:
«Ферран Торрес — это прекрасное подписание для нас, он замечателен и как человек, и как футболист.
Сейчас он восстанавливается от непростой травмы, но я вижу, что он очень ответственный и принесет нам много пользы, я в этом не сомневаюсь. Ферран способен играть на разных позициях, я доволен тем, какие усилия приложил наш клуб, чтобы подписать этого игрока.
Сейчас нужно разобраться с потолком зарплат. Некоторые игроки должны уйти, а в случае, если Дембеле согласится продлить контракт с понижением зарплаты, то мы сможем зарегистрировать Феррана.
Надеюсь, так и произойдет. Мы ведем переговоры, но с его агентами нам немного сложно. Я все еще верю, что Усман все-таки останется с нами».
Летом капитаны «блаугранас» уже согласились на снижение зарплат, чтобы команда могла заявить на сезон Депая, Гарсию и Агуэро.
Футболиста купили у «горожан» за 55 миллионов евро, но свои деньги «Манчестер Сити» получит лишь летом.
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