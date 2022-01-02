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«Барселона» не может заявить Торреса из-за финансовых проблем

Летом ради новичков несколько лидеров каталонцев пошли на понижение зарплаты
Футбол Примерa (Испания)
16:34
«Барселона» не может заявить Торреса из-за финансовых проблем
Ферран Торрес / фото - FC Barcelona

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал Goal о подписании вингера «Манчестер Сити» Феррана Торреса:

«Ферран Торрес — это прекрасное подписание для нас, он замечателен и как человек, и как футболист.

Сейчас он восстанавливается от непростой травмы, но я вижу, что он очень ответственный и принесет нам много пользы, я в этом не сомневаюсь. Ферран способен играть на разных позициях, я доволен тем, какие усилия приложил наш клуб, чтобы подписать этого игрока.

Сейчас нужно разобраться с потолком зарплат. Некоторые игроки должны уйти, а в случае, если Дембеле согласится продлить контракт с понижением зарплаты, то мы сможем зарегистрировать Феррана.

Надеюсь, так и произойдет. Мы ведем переговоры, но с его агентами нам немного сложно. Я все еще верю, что Усман все-таки останется с нами».

Летом капитаны «блаугранас» уже согласились на снижение зарплат, чтобы команда могла заявить на сезон Депая, Гарсию и Агуэро.

Футболиста купили у «горожан» за 55 миллионов евро, но свои деньги «Манчестер Сити» получит лишь летом.

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Ферран Торрес Хави

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