И. о. тренера «Барселоны: «Если придет Хави, значит, он лучший вариант для клуба»
«Барселона» поможет Хави выплатить компенсацию за уход из «Аль-Садда»
О назначении пока не объявили
20:03
Фото: Marca
«Барселона» и «Аль-Садд» согласовали уход Хави из катарского клуба.
Катарцы получат желанную компенсацию в размере 5 миллионов евро. Как сообщает Mundo Deportivo, эту сумму выплатят «Барса» и Хави вместе. Каждый по 2,5 миллиона евро.
Также отмечается, что переговоры уже завершены. О назначении должны вскоре объявить.
«Аль-Садд» до последнего не хотел отпускать тренера, но Хави настоял на уходе. Испанец уже провел прощальный ужин.
Хави уже назвал свои условия «Барселоне».