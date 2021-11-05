«Барселона» поможет Хави выплатить компенсацию за уход из «Аль-Садда»

О назначении пока не объявили

Фото: Marca

«Барселона» и «Аль-Садд» согласовали уход Хави из катарского клуба.

Катарцы получат желанную компенсацию в размере 5 миллионов евро. Как сообщает Mundo Deportivo, эту сумму выплатят «Барса» и Хави вместе. Каждый по 2,5 миллиона евро.

Также отмечается, что переговоры уже завершены. О назначении должны вскоре объявить.

«Аль-Садд» до последнего не хотел отпускать тренера, но Хави настоял на уходе. Испанец уже провел прощальный ужин.

Хави уже назвал свои условия «Барселоне».