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«Барселона» приостановила переговоры о трансфере Ольмо
У каталонцев сейчас другой интерес
13:06
Дани Ольмо / Фото: Лейпцыг
Испанская «Барселона» приостановила переговоры о трансфере полузащиника «РБ Лейпциг» Дани Ольмо, сообщает Diario Sport.
Причиной для такого решения стала заинтересованность в полузащитнике Ферране Торресе из «Манчестер Сити».
Встречу с агентом Ольмо «Барселона» уже перенесла.
Отметим, что Ольмо хочет вернуться в «Барселону», воспитанником которой он является.
В этом сезоне Ольмо сыграл в 6 матчах за «Лейпциг» и сделал одну голевую передачу.
Напомним, ранее в «Барселоне» начали интересоваться трансфером форварда «МЮ».
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