«Барселона» продолжает снижать зарплаты игрокам, чтобы заявить Феррана Торреса

«Сине-гранатовые» предложат Серхи Роберто новые условия

Серхи Роберто / фото - Getty Images

Каталонская «Барселона» продолжает попытки зарегистрировать новичка команды Феррана Торреса перед полуфиналом Суперкубка Испании с «Реалом», который состоится в среду, 12 января.

По информации Sport.es, клубу все еще нужно разгрузить зарплатную ведомость, чтобы заявить Торреса. Поэтому руководство «сине-гранатовых» хочет предложить защитнику команды Серхи Роберто пойти на снижение заработной платы.

Контракт Роберто с каталонским клубом истекает летом 2022 года, и игрок хочет остаться в «Барсе».

Напомним, основной защитник «Барселоны» выбыл на месяц.