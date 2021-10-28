«Барселона» рассматривает только одного кандидата на пост главного тренера. Он уже согласился

Куман уволен из команды

Хави / Фото: ВВС

Главный тренер «Аль-Садда» Хави согласился возглавить «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Барселона» рассматривает только своего экс-полузащитника на пост главного тренера команды.

Известно также, что каталонский клуб провел экстренные переговоры с наставником «Аль-Садда», стороны пришли к соглашению, что Хави возглавит «Барселону» после перерыва на матчи национальных сборных, то есть, во второй половине ноября.

Напомним, «Барселона» уволила Рональда Кумана после череды неудовлетворительных результатов. В последних 10-ти матчах каталонская команда проиграла 5 раз, дважды сыграла вничью и победила лишь в 3-х матчах.