«Манчестер Юнайтед» хочет перехватить звездного форварда «Барселоны»
«Барселона» ведет переговоры о покупке лучшего бомбардира Лиги конференций
Каталонцы хотят усилиться бразильским форвардом
24 ноября 22:32
Артур Кабрал / фото - Getty Images
«Барселона» проявляет интерес к бразильскому нападающему «Базеля» Артуру Кабралу, сообщает Diario Sport.
По информации, каталонский клуб уже ведет переговоры о приобретении футболиста и Кабралу уже в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку. «Базель» готов продать форварда за 15-20 миллионов евро. Его контракт действует до лета 2023 года.
Сейчас 23-летний бразилец является лучшим бомбардиром Лиги конференций, забив 10 голов в 10 матчах.
Напомним, в последнем матче Лиги чемпионов «Барселона» сыграла вничью с «Бенфикой».