«Барселона» досрочно вернула игрока из аренды

Усиление защиты уже поступило

Эмерсон / фото - Blaugrangram

Правый защитник Эмерсон, находившийся в аренде в «Бетисе», вернулся в расположение «Барселоны», сообщает пресс-служба каталонского клуба.

«Блаугранас» воспользовались опцией досрочного возвращения футболиста за 9+3 миллиона евро.

В руководстве считают, что Эмерсон сможет надежно закрыть правый фланг обороны, где в последнее время не очень уверенную игру показывает Серхи Роберто.

Бразилец провел в минувшем сезоне 38 матчей за «Бетис», в которых отметился 2 голами и 4 голевыми передачами.

Напомним, Серхио Агуэро пошел на понижение зарплаты ради трансфера в «Барселону».