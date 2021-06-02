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«Барселона» досрочно вернула игрока из аренды

Усиление защиты уже поступило
Футбол Примерa (Испания)
13:13
«Барселона» досрочно вернула игрока из аренды
Эмерсон / фото - Blaugrangram

Правый защитник Эмерсон, находившийся в аренде в «Бетисе», вернулся в расположение «Барселоны», сообщает пресс-служба каталонского клуба.

«Блаугранас» воспользовались опцией досрочного возвращения футболиста за 9+3 миллиона евро.

В руководстве считают, что Эмерсон сможет надежно закрыть правый фланг обороны, где в последнее время не очень уверенную игру показывает Серхи Роберто.

Бразилец провел в минувшем сезоне 38 матчей за «Бетис», в которых отметился 2 голами и 4 голевыми передачами.

Напомним, Серхио Агуэро пошел на понижение зарплаты ради трансфера в «Барселону».

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Бетис

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