Бартулович: «Матч с «Шахтером» – не самый легкий старт. Будет интересно»

Младен Бартулович / Фото - ФК Ингулец

Полузащитник «Ингульца» Младен Бартулович поделился ожиданиями от матча первого тура украинской Премьер-лиги против «Шахтера». Также капитан команды рассказал о подготовке команды и назвал задачи на сезон.

Ожидания от матча с «Шахтером»? Не самый легкий старт для нас. Но с другой стороны, конечно, хорошо сразу проверить себя в матче с таким сильным соперником. У «горняков» новый тренер и много новых игроков. «Шахтер» вложил много финансов в трансферы. Будет очень интересный матч.

Новый сезон? Нам поставлена задача – минимум быть в десятке. Надеемся, что сможем выполнить эту задачу в этом сезоне и будем все для этого делать.