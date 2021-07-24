Додо: «Шахтер» готов на процентов 70-80»
Бартулович: «Матч с «Шахтером» – не самый легкий старт. Будет интересно»
Лидер «Ингульца» поделился ожиданиями от начала нового сезона
Младен Бартулович / Фото - ФК Ингулец
Полузащитник «Ингульца» Младен Бартулович поделился ожиданиями от матча первого тура украинской Премьер-лиги против «Шахтера». Также капитан команды рассказал о подготовке команды и назвал задачи на сезон.
Считаю, что сборы провели очень хорошо. У нас были качественные спарринги во время зарубежных сборов в Болгарии. Сборы пошли «Ингульцу» на пользу и команда готова к новому сезону. Официальные игры покажут, как мы готовились к новому сезону.
Ожидания от матча с «Шахтером»? Не самый легкий старт для нас. Но с другой стороны, конечно, хорошо сразу проверить себя в матче с таким сильным соперником. У «горняков» новый тренер и много новых игроков. «Шахтер» вложил много финансов в трансферы. Будет очень интересный матч.
Новый сезон? Нам поставлена задача – минимум быть в десятке. Надеемся, что сможем выполнить эту задачу в этом сезоне и будем все для этого делать.
Ранее стало известно, что Бартулович обошел Тайсона по количеству матчей в УПЛ среди легионеров.
Комментарии 0