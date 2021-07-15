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Бартулович обошел Тайсона по количеству матчей в УПЛ среди легионеров

Хавбек стал одним из главных иностранных старожилов чемпионата
Футбол Украинская Премьер-лига
16:10
Бартулович обошел Тайсона по количеству матчей в УПЛ среди легионеров
Младен Бартулович / фото - Sport24

Хорватский полузащитник «Ингульца» Младен Бартулович вошел в десятку лучших легионеров в истории УПЛ, которые провели больше всего матчей в украинском чемпионате.

В этом списке хорват обошел бразильского хавбека «Шахтера» Тайсона. Бартулович расположился на 7 строчке с 240 матчами, в то время как у Тайсона 239 матчей в Премьер-лиге.

Наибольше всего матчей среди легионеров у легенды «горняков» Дарио Срны, который провел в футболке «Шахтера» недосягаемые 339 матчей.

Напомним, четыре игрока продлили контракт с «Ингульцом».

Источник: УПЛ Павел Харченко
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Теги

Ингулец Шахтер Донецк Младен Бартулович

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