Бартулович обошел Тайсона по количеству матчей в УПЛ среди легионеров

Хавбек стал одним из главных иностранных старожилов чемпионата

Младен Бартулович / фото - Sport24

Хорватский полузащитник «Ингульца» Младен Бартулович вошел в десятку лучших легионеров в истории УПЛ, которые провели больше всего матчей в украинском чемпионате.

В этом списке хорват обошел бразильского хавбека «Шахтера» Тайсона. Бартулович расположился на 7 строчке с 240 матчами, в то время как у Тайсона 239 матчей в Премьер-лиге.

Наибольше всего матчей среди легионеров у легенды «горняков» Дарио Срны, который провел в футболке «Шахтера» недосягаемые 339 матчей.

Напомним, четыре игрока продлили контракт с «Ингульцом».