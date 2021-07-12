«Бавария» готовит 80 миллионов евро за одного из героев финала Евро-2020

Кьеза может оказаться в Германии

Фото: Marca

«Бавария» заинтересовалась полузащитником «Ювентуса» Федерико Кьезой.

Мюнхенцы впечатлены игрой 22-летнего итальянца на Евро-2020. Он стал один из лучших игроков итальянцев на турнире.

«Бавария» готовит 80 миллионов евро за хавбека, сообщает CalcioMercato. Такая сумма должна убедить туринскую команду, убеждены в Мюнхене.

Он забил два мяча за Италию на турнире.

Финал с Англией он не доиграл из-за травмы.