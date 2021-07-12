Кьеза: «Испания играла хорошо, но мы терпели»
«Бавария» готовит 80 миллионов евро за одного из героев финала Евро-2020
Кьеза может оказаться в Германии
18:12
Фото: Marca
«Бавария» заинтересовалась полузащитником «Ювентуса» Федерико Кьезой.
Мюнхенцы впечатлены игрой 22-летнего итальянца на Евро-2020. Он стал один из лучших игроков итальянцев на турнире.
«Бавария» готовит 80 миллионов евро за хавбека, сообщает CalcioMercato. Такая сумма должна убедить туринскую команду, убеждены в Мюнхене.
Он забил два мяча за Италию на турнире.
Финал с Англией он не доиграл из-за травмы.
Комментарии 0