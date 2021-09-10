«Бавария» интересуется форвардом «Челси»

Чемпионы Германии хотят вернуть Вернера в Бундеслигу

Тимо Вернер / Фото: Sky Sports

«Бавария» внимательно следит за развитием карьеры форварда Тимо Вернера в «Челси», сообщает Daily Express.



25-летний нападающий сборной Германии не смог удачно себя проявить на острие атаки победителей Лиги чемпионов в прошлом сезоне, в то время как Ромелу Лукаку забил в первом же матче АПЛ после возвращения в состав «синих».

По информации источника, чемпионы Германии готовы помочь вернуться Вернеру из «Челси» в Бундеслигу.

Напомним, что лидер атаки «Баварии» Роберт Левандовски побил очередной рекорд Бундеслиги.