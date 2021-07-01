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«Бавария» представила нового тренера

Нагельсманн приступил к своим обязанностям
Футбол Бундеслига (Германия)
14:28
«Бавария» представила нового тренера
Фото: Sky Germany

«Бавария» через свой сайт представила нового главного тренера.

К своим обязанностям приступил Юлиан Нагельсманн. Он подписал контракт с клубом еще в мае.

Нагельсманн сменил Ханса-Дитера Флика, который возглавил сборную Германии.

До этого Юлиан работал в «Лейпциге» и «Хоффенхайме».

Андрей Усмонов
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Теги

Бавария Юлиан Нагельсманн

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