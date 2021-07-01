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«Бавария» представила нового тренера
Нагельсманн приступил к своим обязанностям
14:28
Фото: Sky Germany
«Бавария» через свой сайт представила нового главного тренера.
К своим обязанностям приступил Юлиан Нагельсманн. Он подписал контракт с клубом еще в мае.
#ServusJulian— FC Bayern München (@FCBayern) July 1, 2021
Herzlich Willkommen beim #FCBayern, @J__Nagelsmann! #MiaSanMia pic.twitter.com/zoYvn2UKAO
Нагельсманн сменил Ханса-Дитера Флика, который возглавил сборную Германии.
До этого Юлиан работал в «Лейпциге» и «Хоффенхайме».
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