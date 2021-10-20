«Бавария» разгромила «Бенфику», забив 4 мяча за 15 минут

Команда Нагельсманна феерически выступает в нынешней кампании ЛЧ

Фото: пресс-служба Баварии

В матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Бавария» на выезде разгромила «Бенфику».

Первый тайм не предвещал такого счета – завершился 0:0 с обоюдными шансами от команд на забитый мяч.

«Бенфика» начала пропускать уже в концовке тайма, после того, как Романа Яремчука заменили. Сначала красиво со штрафного отличился Сане на 70-й минуте, а затем голы просто посыпались. Автогол Эвертона, Левандовски и еще раз Сане – на 85-й минуте счет был уже 4:0 в пользу немецкой машины.

3 матча, 3 победы, разница голов – 12:0. «Бавария» идеально провела первую половину группового раунда ЛЧ, заслуженно занимая 1-е место в своей группе с 9-ю очками.

Лига чемпионов, 3-й тур

«Бенфика» – «Бавария» 0:4

Голы: Сане, 70, 85, Эвертон, 80, автогол, Левандовски, 82

«Бенфика»: Влаходимос, Алмейда (Диогу Гонсалвеш, 40), Вертонген, Отаменди, Вериссимо, Гримальдо, Жоау Мариу (Таарабт, 81), Вайгль, Рафа Силва (Пицци, 80), Яремчук (Эвертон, 76), Нуньес (Гонсалу Рамуш, 81).

«Бавария»: Нойер, Павар (Гнабри, 66), Зюле, Упамекано, Эрнандес (Ричардс, 85), Забитцер (Толиссо, 86), Киммих, Мюллер (Станишич, 77), Левандовски, Коман (Мусиала, 86), Сане.

Предупреждения: Отаменди (45), Жоау Мариу (51), Упамекано (56), Эрнандес (59).