«Бавария» установила рекорд результативности Бундеслиги после 9 туров

Мюнхенцы забили уже 33 мяча

Фото: Sky Germany

«Бавария» обыграла «Хоффенхайм» (4:0) в матче 9 тура Бундеслиги.

За это время мюнхенцы забили 33 мяча в чемпионате, установив новый рекорд турнира, сообщает Bayern & Germany.

Также за это время «Бавария» пропустила лишь восемь мячей. На данный момент команда идет лидером в чемпионате, опережая «Боруссию» Д на одно очко.

У форварда мюнхенцев Роберта Левандовски уже 10 голов в чемпионате.