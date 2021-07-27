«Эвертон» подписал полузащитника «Байера» за смехотворную сумму
«Байер» перенес тренировку из-за взрыва на химическом заводе в Леверкузене
Занятия из-за небезопасного воздуха в городе пройдут в зале
15:03
Фото: twitter.com/bayer04_en
«Байеру» пришлось перенести тренировку из-за взрыва в Леверкузене, Германия, сообщает пресс-служба команды. Занятия футбольного клуба пройдут в закрытом помещении из-за небезопасного качества воздуха в городе.
An Explosion that shook the town of Leverkusen in the early hours of this Morning pic.twitter.com/JBUMq4L1cE— nicoline ambe (@ambenikki) July 27, 2021
Напомним, что экс-полузащитник «Байера» вернулся на Туманный Альбион.
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