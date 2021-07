«Байер» перенес тренировку из-за взрыва на химическом заводе в Леверкузене

Фото: twitter.com/bayer04_en

«Байеру» пришлось перенести тренировку из-за взрыва в Леверкузене, Германия, сообщает пресс-служба команды. Занятия футбольного клуба пройдут в закрытом помещении из-за небезопасного качества воздуха в городе.



An Explosion that shook the town of Leverkusen in the early hours of this Morning pic.twitter.com/JBUMq4L1cE