«Эвертон» подписал полузащитника «Байера» за смехотворную сумму

Грэй вернулся в АПЛ

Фото: Everton FC

«Эвертон» через свой сайт сообщил о переходе полузащитника «Байера» Демарая Грэя.

Он оформил контракт на три года. Также в соглашении есть опция о продлении еще на год. О других деталях сделки не сообщается.

По данным различных британских СМИ сумма трансфера составила всего 1,5 миллиона фунтов.

Грэй ранее играл в АПЛ за «Лестер», но покинул клуб год назад. В «Эвертоне» он стал третьим новичком команды. Ранее клуб усилили Эндрос Таунсенд и Асмир Бегович.