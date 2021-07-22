«Эвертон» объявил о переходе экс-лидера «Тоттенхэма»
«Эвертон» подписал полузащитника «Байера» за смехотворную сумму
Грэй вернулся в АПЛ
22 июля 15:18
Фото: Everton FC
«Эвертон» через свой сайт сообщил о переходе полузащитника «Байера» Демарая Грэя.
Он оформил контракт на три года. Также в соглашении есть опция о продлении еще на год. О других деталях сделки не сообщается.
По данным различных британских СМИ сумма трансфера составила всего 1,5 миллиона фунтов.
Грэй ранее играл в АПЛ за «Лестер», но покинул клуб год назад. В «Эвертоне» он стал третьим новичком команды. Ранее клуб усилили Эндрос Таунсенд и Асмир Бегович.
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