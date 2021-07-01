Турецкий клуб попрощался с Морозюком
Беланда нашел себе новый клуб в Турции
Экс-игрок «Динамо» находился без места работы после отстранения из «Галатасарая»
Юнес Беланда / Фото - Демирспор
Полузащитник Юнес Беланда стал игроком «Демирспора». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Марокканец ранее выступал за «Динамо», покинув Киев в 2017 году. Далее хавбек играл за «Галатасарай», который покинул в качестве свободного агента.
«Демирспор» в минувшем сезоне стал чемпионом Первой лиги Турции. Таким образом, клуб пробился в Суперлигу.
Напомним, «Галатасарай» расторг контракт с Беландой из-за конфликта футболиста с руководством.
Комментарии 0