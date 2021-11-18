Де Дзерби пожелал Украине не попасть на Италию в плей-офф отбора ЧМ-2022
Беланов: «У Петракова есть верят ребята, это очень важно»
Экс-игрок – о выходе Украины в стыковые матчи квалификации ЧМ-2022
15:33
Бывший игрок Игорь Беланов прокомментировал выход Украины в стыковые матчи отбора на ЧМ-2022.
«Думаю, что Петраков заслужил стать главным тренером сборной. Во-первых, он принял команду в очень ответственный момент, это дорогого стоит. Он очень толерантный. Возможно, еще не хватает того опыта, который должен быть, но это приходит с годами. Поэтому хочется его поддержать. Самое главное, что в него верят ребята, это очень важно.
Игроки должны чувствовать тренера. Это то же самое, что Лобановский: он все для нас делал, и мы старались отдать все, что могли, на футбольном поле. Не было такого, что кто-то был лучше, а кто-то хуже. Это была одна команда, мы работали и выполняли то, что должны были».
Украина сыграет в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Жеребьевка состоится 26 ноября.
Петраков уже видит команду на ЧМ в Катаре.
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