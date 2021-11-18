Беланов: «У Петракова есть верят ребята, это очень важно»

Бывший игрок Игорь Беланов прокомментировал выход Украины в стыковые матчи отбора на ЧМ-2022.

Игроки должны чувствовать тренера. Это то же самое, что Лобановский: он все для нас делал, и мы старались отдать все, что могли, на футбольном поле. Не было такого, что кто-то был лучше, а кто-то хуже. Это была одна команда, мы работали и выполняли то, что должны были».