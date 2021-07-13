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Бельерин перейдет в «Интер». Испанец согласовал условия личного контракта с клубом

Испанский защитник должен стать заменой Хакими
Футбол Серия А (Италия)
11:16
Бельерин перейдет в «Интер». Испанец согласовал условия личного контракта с клубом
Эктор Бельерин / Фото - sempreinter.com
Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин станет игроком «Интера». Об этом в Twitter сообщает журналист Николо Скира.

Как утверждает источник, итальянский гранд намерен арендовать 26-летнего испанца с правом выкупа. Игрок уже согласовал личные условия контракта с клубом. Бельерин должен стать заменой Ашрафу Хакими, который накануне заключил соглашение с ПСЖ.

В минувшем сезоне Бельерин сыграл за «Арсенал» 25 матчей в АПЛ, забил один гол и отдал 2 ассиста.

Накануне защитник «Интера» Александр Коларов продлил контракт с клубом.
Владимир Кириченко
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Эктор Бельерин Интер Арсенал Лондон

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