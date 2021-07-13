Бельерин готов стать игроком ПСЖ
Бельерин перейдет в «Интер». Испанец согласовал условия личного контракта с клубом
Испанский защитник должен стать заменой Хакими
11:16
Эктор Бельерин / Фото - sempreinter.comЗащитник «Арсенала» Эктор Бельерин станет игроком «Интера». Об этом в Twitter сообщает журналист Николо Скира.
Как утверждает источник, итальянский гранд намерен арендовать 26-летнего испанца с правом выкупа. Игрок уже согласовал личные условия контракта с клубом. Бельерин должен стать заменой Ашрафу Хакими, который накануне заключил соглашение с ПСЖ.
В минувшем сезоне Бельерин сыграл за «Арсенал» 25 матчей в АПЛ, забил один гол и отдал 2 ассиста.
Накануне защитник «Интера» Александр Коларов продлил контракт с клубом.
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