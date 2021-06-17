Бельгия отыгралась с 0:1 и гарантировала себе место в плей-офф Евро-2020

Дания расписалась в воротах гостей уже на 2-й минуте матча

Бельгия - Дания / фото - Getty Images

В датском Копенгагене состоялся матч второго тура группового этапа Евро-2020, в котором сборная Бельгии со счетом 2:1 обыграла команду Дании.

Главным героем матча стал полузащитник Бельгии Кевин де Бюйне, который впервые вернулся на поле после травмы, полученной в финале Лиги чемпионов. Хавбек вышел на поле на 46-й минуте матча и сумел отличиться одним забитым голом и одной результативной передачей.

Этой победой Бельгия гарантировала себе участие в плей-офф Евро-2020 и закрепилась в топе группы B. Дания же с двумя поражениями в активе не набрала ни одного очка и сыграет свой последний матч на чемпионате против сборной России.

Евро-2020. Групповой этап

2-й тур. Группа В

Дания – Бельгия 1:2 (1:0, 0:2)

Голы: Поульсен (2), Азар (54), де Брюйне (70).

Дания: Шмейхель, Вестергор (Ольсен, 84), Кристенсен, Кьер, Васс (Ларсен, 62), Хейбьерг, Дилэйни (Йенсен, 72), Дамсгор (Корнелиус, 72), Мэле, Поульсен (Нергор, 62), Брэйтуэйт.

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Денайер, Менье, Тилеманс, Дендонкер (Витцель, 59), Азар (Вермален, 90), Карраско (Азар, 59), Лукаку, Мертенс (де Брюйне, 46).

Предупреждения: Васс (59), Дамсгор (69), Йенсен (82), Азар (90)

Напомним, в предыдущем матче игрового дня сборная Украины справилась с командой Северной Македонии.