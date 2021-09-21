Суперкубок Украины. «Шахтер» разгромил «Динамо». Как это было
Белик: «От «Шахтера» и «Динамо» жду зрелищного матча»
Эксперт детально разобрал предстоящую встречу
21 сентября 12:15
Фото: Динамо Киев от Шурика
Бывший форвард сборной Украины Алексей Белик ответил на вопросы, касающиеся предстоящего матча за Суперкубок Украины «Шахтер» – «Динамо».
Ожидания у меня смешанные, потому что, с одной стороны - желание увидеть противостояние «Шахтера» Де Дзерби и «Динамо» Луческу очень большое, а с другой – матч пройдет в неудобное время, у обеих команд наступает период важных игр в чемпионате и в Лиге чемпионов. Но жду зрелищный матч, потому что есть возможность выиграть первый трофей в сезоне.
Станет ли поражение от «Шерифа» дополнительным стимулом для «Шахтера», чтобы порадовать своих болельщиков?
После поражения от «Шерифа», у горняков есть два варианта: либо они собирают волю в кулак и побеждают, что им поможет в следующих матчах, либо проигрывают и психологически будет еще труднее.
Молодость пары основных центральных защитников «Динамо» (Сироте 21 год, Забарному 19 лет) преимущество для игроков атаки «Шахтера»?
Я не думаю, что молодость центральных защитников «Динамо» станет преимуществом для «Шахтера», так как они надежны и организованы в игре. Но тем интереснее будет наблюдать за индивидуальными противостояниями.
Какие преимущества и недостатки каждой из команд?
Сильные качества «Шахтера» – это техника и скорость в атакующих действиях команды, но есть проблемы с переходом из атаки в оборону. Также, команда действует не всегда интенсивно. «Динамо» очень хорошо организовано, действует дисциплинированно в обороне, очень активно в контратаке. Но есть проблемы с позиционной атакой, потому что Луческу пока не нашел основного нападающего, который до конца поймет и будет выполнять его требования.
Ранее букмекеры определили фаворита матча.
Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция встречи «Шахтер» – «Динамо».
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