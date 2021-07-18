Белорусы обслужат дебютный матч «Ворсклы» в квалификации Лиги конференций

Полтавчане начнут борьбу за второго отборочного раунда новосозданного турнира

Дмитрий Дмитриев / Фото - Шахтер Солигорск

Полтавская «Ворскла» стартует в Лиге конференций со второго раунда квалификации. Пресс-служба UEFA огласила судейские назначения на первый матч против финского «КуПС».

Игру обслужит бригада арбитров из Беларуси. Главным арбитром выступит Дмитрий Дмитриев. Помогать на линиях ему будут Денис Емельянчиков и Антон Игнатюк. Четвертый судья – Сергей Цяцурин.

Первая встреча состоится в Куопио 22 июля. Ответный матч пройдет в Полтаве ровно через неделю.

Ранее сообщалось, что владелец «Ворсклы» Константин Жеваго объявлен в международный розыск.