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Белорусы обслужат дебютный матч «Ворсклы» в квалификации Лиги конференций

Полтавчане начнут борьбу за второго отборочного раунда новосозданного турнира
Футбол Лига конференций UEFA
14:37
Белорусы обслужат дебютный матч «Ворсклы» в квалификации Лиги конференций
Дмитрий Дмитриев / Фото - Шахтер Солигорск

Полтавская «Ворскла» стартует в Лиге конференций со второго раунда квалификации. Пресс-служба UEFA огласила судейские назначения на первый матч против финского «КуПС».

Игру обслужит бригада арбитров из Беларуси. Главным арбитром выступит Дмитрий Дмитриев. Помогать на линиях ему будут Денис Емельянчиков и Антон Игнатюк. Четвертый судья – Сергей Цяцурин.

Первая встреча состоится в Куопио 22 июля. Ответный матч пройдет в Полтаве ровно через неделю.

Ранее сообщалось, что владелец «Ворсклы» Константин Жеваго объявлен в международный розыск.

Сергей Стаднюк
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Теги

Ворскла КуПС (футбол)

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