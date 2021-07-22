«Бенфика» подпишет Яремчука, если пробьется в Лигу чемпионов

Переговоры с украинцем пока приостановлены

Фото: Voetbal24

«Бенфика» все еще заинтересована в нападающем «Гента» Романе Яремчуке.

Правда, для подписания лиссабонцы должны продать форварда Хариса Сеферовича. К нему есть интерес со стороны клубов АПЛ и Германии.

Также трансфер зависит от выступлений «Бенфики» в Лиге чемпионов. Команда сыграет в квалификации ЛЧ и трансфер будет маловероятен, если лиссабонцы не выйдут в групповой этап, сообщает Record.

На данный момент переговоры с «Гентом» приостановлены. Сам Роман уже готов сменить команду.

О будущем украинца уже рассказал тренер бельгийцев.