МЮ потерял очки в матче с «Эвертоном» на «Олд Траффорд»
Бенитес – о ничьей с МЮ: «Мы отлично отреагировали после перерыва»
«Эвертон» отобрал очки у команды Сульшера
2 октября 17:34
Рафаэль Бенитес / Фото: Getty Images
Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес высказался о ничьей с МЮ (1:1) в матче 7-го тура АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.
«Мы играли против очень хорошей команды. Здесь непросто добиться положительного результата. Мы хорошо поработали.
Пропустив неожиданный гол в конце тайма, команда прекрасно отреагировала после перерыва.
Жаль, что в конце наш гол отменили из-за офсайда – все могло быть даже лучше. Впрочем, мы довольны тем, как играли, довольны и результатом»
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