Бенитес – о ничьей с МЮ: «Мы отлично отреагировали после перерыва»

Рафаэль Бенитес / Фото: Getty Images

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес высказался о ничьей с МЮ (1:1) в матче 7-го тура АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.

Пропустив неожиданный гол в конце тайма, команда прекрасно отреагировала после перерыва.

Жаль, что в конце наш гол отменили из-за офсайда – все могло быть даже лучше. Впрочем, мы довольны тем, как играли, довольны и результатом»