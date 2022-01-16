Миколенко стал одним из лучших игроков «Эвертона» в дебютном матче в АПЛ по версии WhoScored
Источник: Бенитес покинул пост главного тренера «Эвертона» Миколенко
О данном решении официально должны объявить 17 января
08:13
Фото: FC Everton
«Эвертон» лишился главного тренера Рафаэля Бенитеса, сообщает в своем Twitter журналист Пит О`Рурк.
Руководство «ирисок» приняло решение уволить специалиста из-за неприемлемых результатов. В последних 13 матчах АПЛ мерсисайдцы добыли лишь одну победу.
В данный момент стороны ведут переговоры о сумме компенсации. Сообщается, что официально об отставке будет объявлено 17 января.
Напомним, что украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вчера, 15 января, дебютировал в чемпионате Англии.
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