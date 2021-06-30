Официально. Бенитес возглавил «Эвертон»
Бенитес: «Впечатлили амбиции руководителей «Эвертона»
Испанец ранее тренировал «Ливерпуль»
19:26
Фото: Everton FC
Новый главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес объяснил свой выбор команды.
«Я рад присоединиться к «Эвертону». Меня сильно впечатлили амбиции руководителей клуба и их желание принести успех в эту команду с большой историей.
Я уверен, что этот клуб может пойти в гору. Я полон решимости сыграть важную роль в том, чтобы помочь этому замечательному клубу реализовать свои амбиции».
Бенитес ранее тренировал «Ливерпуль», проведя в клубе 6 лет.
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