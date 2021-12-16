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Бенитес ждет Миколенко? Тренер «Эвертона» высказался о конфликте с защитником команды
Динь был исключен из заявки «ирисок»
17:58
Люка Динь / Фото: Twitter
Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес высказался о конфликте с левым защитником команды Люкой Динем перед игрой с «Челси» в 17-м туре АПЛ. Слова специалиста приводит Eurosport.
«Динь – хороший футболист, он был важным игроком для нас. 14 декабря мы провели тренировку – он был в стартовом составе.
Но на следующий день он сказал, что болен и не сможет сыграть с «Челси». Вопрос не в том, верю ли я или нет. Я в футболе много лет, у меня столько опыта, похожего на этот – это вопрос принятия решения.
Должен быть уверен, что футболисты, которые выйдут играть против «Челси», хотят этого и желают бороться за клуб»
Напомним, на позицию левого защитника «Эвертон» хочет подписать Виталия Миколенко из «Динамо».
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