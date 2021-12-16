Украинский агент: «Скауты «Эвертона» и «Ньюкасла» просили меня дать характеристику по Миколенко»

Защитником интересуются клубы АПЛ

Фото: ФК Динамо

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко действительно может оказаться в АПЛ.

Эту информацию подтвердил футбольный агент Вячеслав Заховайло, сообщив через свой Facebook, что к нему обращались скауты клубов АПЛ.

«Похоже, по Миколенко журналисты не врут. Переговоры на последней стадии. Но в футболе всякое бывает. Надо подождать до официального заявления клуба. Расскажу предысторию. Где-то дней двадцать назад звонили мне чешские скауты, которые работают на англичан. Просили дать по нему игровые и прочие характеристики. Я им сказал свое мнение. Название клуба они мне не называли. Но я знаю, что они работают на «Эвертон» и «Ньюкасл».

Сообщалось, что «Эвертон» уже на финальной стадии переговоров с «Динамо». За украинца заплатят 23 миллиона евро.