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Бенито должен был заменить Цыганкова в «Динамо», но украинца не продали

Агент нигерийца сделал смелое заявление по поводу своего клиента
Футбол Украинская Премьер-лига
19:37
Бенито должен был заменить Цыганкова в «Динамо», но украинца не продали
Бенито / Фото - УПЛ

Дмитрий Селюк, агент вингера «Динамо» Бенито, рассказал о причинах аренды игрока в «Горицу». Также менеджер сообщил о состоянии еще одного своего клиента Ибрагима Каргбо.

Возникла небольшая путаница, потому что по Бенито были и другие предложения. В частности, от турецких клубов. В результате, он подписал контракт с «Горицей» – перешел туда, чтобы у него была постоянная игровая практика. Это аренда без права первоочередного выкупа.

В Хорватии тоже непростая лига – пусть себя там проявляет. Все вместе поразмыслили и приняли решение, что это будет оптимальным вариантом для Бенито, на данный момент.

В будущем он видит себя в «Динамо». Но вопрос в том, будет ли видеть его в команде главный тренер? На позиции Бенито играет Цыганков. Понятно, что Виктора никто не посадит, чтобы играл Бенито.

В принципе, его брали в «Динамо» думая, что Цыганкова очень быстро выкупят. «Динамо» будет играть в Лиге чемпионов с такими соперниками как «Барселона» и «Бавария». Если себя проявить, то киевляне смогут многих игроков продать. Как, например, это делал «Шахтер, продавая за большие деньги своих футболистов.

В последнее время, клубы много недозаработали, некоторые попали в сложную ситуацию. Думаю, что сейчас все будет выравниваться и многие европейские клубы с удовольствием приобретут нескольких игроков «Динамо».

Кто уйдет первым? Цыганков, Забарный, Миколенко, Шапаренко, Буяльский – на любого из этих игроков, в ближайшее время, может поступить предложение.

Каргбо? Ибрагим уже начал делать легкие пробежки. Думаю, 17 сентября у него будет МРТ и тогда он получит четкий план физической подготовки. Сейчас все в порядке, нужно восстанавливать функциональное состояние. Месяц-полтора и он будет готов.

Ибрагим – боец. У него есть несколько предложений, в том числе и с Бельгии, но травма приостановила все переговоры. Все-таки, это игрок молодежной сборной Бельгии – интерес к нему есть.

Ранее сообщалось, что Каргбо покинет «Динамо» после того, как восстановится от травмы.

Источник: 1927.kiev.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Динамо Киев Бенито Виктор Цыганков Ибрагим Каргбо

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