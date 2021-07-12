Официально. «Днепр-1» арендовал защитника «Динамо»
Бенито: «Если закрепиться в «Динамо» не получится, рассмотрю другие предложения»
Полузащитник готов бороться за место в составе
Фото: ФК Динамо
Полузащитник «Динамо» Бенито признался, что не хочет покидать команду и намерен бороться за место в составе.
Готов ли ты помочь «Динамо» после возвращения в клуб?
«Да, конечно. Для этого я здесь. Тренер должен знать, что он может рассчитывать на меня в любой момент. Я всегда готов по-максимуму помочь команде. Если же закрепиться в «Динамо» не получится, мы рассмотрим другие предложения.
В «Динамо» я чувствую себя как дома. Конечно, в команде есть конкуренция, но это нормально на сборах. Мы сюда приехали не для того, чтобы заводить друзей, но все товарищи по команде – это мои друзья».
Насколько ты сейчас готов в функциональном плане?
«Я бы сказал, на 90 процентов».
Чему ты учишься у Луческу?
«Это очень сильный тренер в плане тактики. Он учит нас, как сохранять мяч, как правильно играть в коллективный футбол».
Это сильнейший тренер, с которым ты работал?
«Точно могу сказать, что один из лучших и наиболее опытных коучей».
Прошлый сезон Бенито провел в аренде в «Олимике». На его счету 18 матчей, три мяча и три ассиста.
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