Бенито: «Если закрепиться в «Динамо» не получится, рассмотрю другие предложения»

Полузащитник готов бороться за место в составе

Фото: ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Бенито признался, что не хочет покидать команду и намерен бороться за место в составе.

Готов ли ты помочь «Динамо» после возвращения в клуб?

«Да, конечно. Для этого я здесь. Тренер должен знать, что он может рассчитывать на меня в любой момент. Я всегда готов по-максимуму помочь команде. Если же закрепиться в «Динамо» не получится, мы рассмотрим другие предложения. В «Динамо» я чувствую себя как дома. Конечно, в команде есть конкуренция, но это нормально на сборах. Мы сюда приехали не для того, чтобы заводить друзей, но все товарищи по команде – это мои друзья».

Насколько ты сейчас готов в функциональном плане?

«Я бы сказал, на 90 процентов».

Чему ты учишься у Луческу?

«Это очень сильный тренер в плане тактики. Он учит нас, как сохранять мяч, как правильно играть в коллективный футбол».

Это сильнейший тренер, с которым ты работал?

«Точно могу сказать, что один из лучших и наиболее опытных коучей».

Прошлый сезон Бенито провел в аренде в «Олимике». На его счету 18 матчей, три мяча и три ассиста.