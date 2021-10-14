Не Мбаппе единым. «Реал» определил вторую главную цель на следующее лето
Бензема: «Хочу однажды сыграть с Мбаппе в «Реале»
Мадридский клуб охотится на французского нападающего
14 октября 19:50
Бензема и Мбаппе / Фото: ВВС
Нападающий «Реала» Карим Бензема заявил, что хотел бы сыграть с Килианом Мбаппе за «Реал». Его слова приводит ВВС.
«Хочу ли я сыграть с Мбаппе в «Реале»? Я уже говорил об этом раньше, и, если хотите, повторю еще раз. Конечно, однажды»
Ранее бывший игрок сборной Бразилии Роналдо назвал Бензема фаворитом на получение «Золотого мяча».
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