Бензема – лучший французский футболист 2021-го года по версии France Football

Форвард опередил других именитых соотечественников

Карим Бензема / фото - Real Madrid CF

Нападающий «Реала» Карим Бензема был признан лучшим французским игроком 2021-го года по версии France Football.

34-летний форвард опередил в борьбе за это звание Канте, Мбаппе, Тео Эрнандеса и других.

В минувшем году футболист вернулся в сборную Франции, с которой дошел до 1/8 Евро-2020 и выиграл Лигу наций, занял 4-е место в голосовании за «Золотой мяч», а также забил 46 голов и оформил 14 ассистов.

Ранее форвард был признан лучшим игроком полуфинального матча за Суперкубок Испании против «Барселоны».

Напомним, Бензема установил исторический рекорд в «Реале».