«Реал» сумел обыграть «Севилью» благодарно голам Бензема и Винисиуса
Бензема обошел Анри, став лучшим французским бомбардиром в истории
На счету игрока «Реала» 361 гол
11:12
Фото: Marca
«Реал» обыграл «Севилью» (2:1) в матче 15 тура Ла Лиги.
Один из мячей в матче забил Карим Бензема. Этот гол стал историческим для него в карьере, сообщает Marca.
Он обошел Тьерри Анри в списке бомбардиров, забив 361 гол в карьере. Это новый рекорд среди французских футболистов в истории.
Бензема забил 295 голов в 577 матчах за мадридский «Реал», а еще 66 результативных ударов пришлось на его 148 игр в составе французского «Лиона».
«Реал» лидирует в Ла Лиге.
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