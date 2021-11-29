Бензема обошел Анри, став лучшим французским бомбардиром в истории

На счету игрока «Реала» 361 гол

Фото: Marca

«Реал» обыграл «Севилью» (2:1) в матче 15 тура Ла Лиги.

Один из мячей в матче забил Карим Бензема. Этот гол стал историческим для него в карьере, сообщает Marca.

Он обошел Тьерри Анри в списке бомбардиров, забив 361 гол в карьере. Это новый рекорд среди французских футболистов в истории.

Бензема забил 295 голов в 577 матчах за мадридский «Реал», а еще 66 результативных ударов пришлось на его 148 игр в составе французского «Лиона».

«Реал» лидирует в Ла Лиге.