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Бензема обратился к фанатам после вылета Франции из Евро-2020

Команда Дешама уступила Швейцарии в серии послематчевых пенальти
Футбол Евро-2020
17:22
Бензема обратился к фанатам после вылета Франции из Евро-2020
Карим Бензема / Фото: Twitter

Нападающий сборной Франции Карим Бензема в своем Instagram высказался о вылете своей команды из чемпионата Европы после поражения от Швейцарии (3:3, пен 4:5).

«Расстроен и ужасно разочарован исходом вчерашнего матча. Я бы хотел продолжить радовать вас и дальше. Спасибо за вашу непоколебимую поддержку с самого старта Евро. Спасибо за силу, которую вы давали мне каждый день. Ничто в этой жизни не даётся легко. Мы продолжим биться, чтобы подготовиться к будущему и вернуться более сильными».

Ранее к фанатам обратился и другой звездный французский форвард – Килиан Мбаппе.

Петр Приходько
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Теги

Карим Бензема сборная Франции (футбол)

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