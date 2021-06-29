Лукаку: «Левандовского и Бензема всегда называют топ-форвардами, а меня – просто хорошим нападающим»
Бензема обратился к фанатам после вылета Франции из Евро-2020
Команда Дешама уступила Швейцарии в серии послематчевых пенальти
Карим Бензема / Фото: Twitter
Нападающий сборной Франции Карим Бензема в своем Instagram высказался о вылете своей команды из чемпионата Европы после поражения от Швейцарии (3:3, пен 4:5).
«Расстроен и ужасно разочарован исходом вчерашнего матча. Я бы хотел продолжить радовать вас и дальше. Спасибо за вашу непоколебимую поддержку с самого старта Евро. Спасибо за силу, которую вы давали мне каждый день. Ничто в этой жизни не даётся легко. Мы продолжим биться, чтобы подготовиться к будущему и вернуться более сильными».
Ранее к фанатам обратился и другой звездный французский форвард – Килиан Мбаппе.
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