Мбаппе обратился к фанатам после эпического промаха и вылета своей команды

Француз конкретно подвел свою команду

Килиан Мбаппе / фото - Eurosport

Драматическая развязка матча Франция – Швейцария оказалась трагической для главной звезды французов, Килиана Мбаппе. Форвард ПСЖ, ранее получивший повреждение, решил взять на себя ответственность за решающий пятый пенальти, но не смог реализовать удар с точки и подвел свою команду.

Игрок в одиночестве ушел в подтрибунное помещение и теперь впервые обратился к фанатам после своего крупного провала. Слова наадающего приводит Get French Football News.

«Трудно перевернуть страницу. Печаль после вылета огромна. Мы не смогли достичь нашей цели. Прошу прощения за этот пенальти. Я хотел помочь команде, но провалился. Будет трудно уснуть. К сожалению, таковы риски этого вида спорта, который я очень люблю. Знаю, что вы, фанаты, расстроены. И все же я хочу поблагодарить вас за поддержку и за то, что всегда верили в нас. Сейчас важнее всего стать еще сильнее в преддверии грядущих испытаний. Мои поздравления и пожелания удачи сборной Швейцарии».

Эта обидная ситуация может серьезно повлиять на психологическое состояние молодого игрока, но Мбаппе, хоть и находиться еще на самой заре своей карьеры, но уже является опытным футболистом, выигрывавшим Чемпионат мира, так что он должен справиться с таким колоссальным давлением.

Как отреагировали партнеры по команде на фатальный ляп главной звезды команды.