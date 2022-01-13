Анчелотти: «Сложный матч. «Реалу» пришлось помучиться»
Бензема: «Оставили все силы на поле, но это хорошая усталость, потому что мы победили»
Капитан «Реала» отдал должное «Барселоне»
11:10
Фото: Getty Images
Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал победу над «Барселоной» (3:2) в полуфинальном матче Суперкубка Испании. Слова француза приводит As:
«Мы играли до конца, было очень сложно, а «Барселона» очень сильна. Этот матч хорош тем, что мы вышли в финал. Мы заслужили победу, победить было непросто. Если вы даете им мяч, то они не отдают его обратно. Но мы боролись с первой минуты.
Плечо в порядке, это был просто удар. «Реал» – лучший в мире, но мы должны побеждать и продолжать играть на этом уровне. Нормально быть уставшим после такого матча. Мы оставили все силы на поле. Но это хорошая усталость, потому что мы победили».
Ранее итоги матча подвел главный тренер «Реала» Карло Ачелотти.
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