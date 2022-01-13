Бензема: «Оставили все силы на поле, но это хорошая усталость, потому что мы победили»

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Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал победу над «Барселоной» (3:2) в полуфинальном матче Суперкубка Испании. Слова француза приводит As:

Плечо в порядке, это был просто удар. «Реал» – лучший в мире, но мы должны побеждать и продолжать играть на этом уровне. Нормально быть уставшим после такого матча. Мы оставили все силы на поле. Но это хорошая усталость, потому что мы победили».