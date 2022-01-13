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Тема дняЛучшие гандбольные сборные Старого Света. 13 января в Венгрии и Словакии стартует Евро-2022. Трансляции на XSPORT и XSPORT+

Бензема: «Оставили все силы на поле, но это хорошая усталость, потому что мы победили»

Капитан «Реала» отдал должное «Барселоне»
Футбол Примерa (Испания)
11:10
Бензема: «Оставили все силы на поле, но это хорошая усталость, потому что мы победили»
Фото: Getty Images

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал победу над «Барселоной» (3:2) в полуфинальном матче Суперкубка Испании. Слова француза приводит As:

«Мы играли до конца, было очень сложно, а «Барселона» очень сильна. Этот матч хорош тем, что мы вышли в финал. Мы заслужили победу, победить было непросто. Если вы даете им мяч, то они не отдают его обратно. Но мы боролись с первой минуты.

Плечо в порядке, это был просто удар. «Реал» – лучший в мире, но мы должны побеждать и продолжать играть на этом уровне. Нормально быть уставшим после такого матча. Мы оставили все силы на поле. Но это хорошая усталость, потому что мы победили».


Ранее итоги матча подвел главный тренер «Реала» Карло Ачелотти.

Сергей Остапенко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Барселона (футбол) Карим Бензема

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