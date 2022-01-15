Бензема: «Приходилось приспосабливаться к Роналду. С его уходом настал мой черед брать управление»

Француз раскрылся после отъезда потругальца

Криштиану Роналду и Карим Бензема / фото - ESPN

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема высказался для Marca о совместных выступлениях с Криштиану Роналду:

«Когда он играл за «Реал», то забивал 50-60 голов в год. Так что приходилось приспосабливаться к этой реальности. Приходилось больше двигаться по полю, создавать для него пространство. После его ухода настал мой черед брать управление на себя, забивать голы и помогать одноклубникам. Я управляю командой по-своему, и все идет хорошо. А играю не так, как Роналду, а он играет не так, как Бензема. Когда Криштиану играл за «Реал», я был скорее созидателем, а он завершителем».

Португалец и француз пришли в испанский гранд летом 2009-го года, и вместе успели войти в историю мадридского клуба, выиграв 4 Лиги чемпионов.

Роналду покинул клуб в 2018-м году, перейдя в «Ювентус», а Бензема остался в «Реале» и стал безоговорочным лидером команды, становясь лучшим бомбардиром «сливочных» в каждом сезоне после отъезда португальца.

К тому же, сейчас Бензема является капитаном команды (номинально повязка принадлежит Марсело, но тот почти не выходит на поле), а Роналду выступает за МЮ.

Напомним, Бензема был признан лучшим французским игроком года.