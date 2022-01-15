Бензема: «Приходилось приспосабливаться к Роналду. С его уходом настал мой черед брать управление»
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема высказался для Marca о совместных выступлениях с Криштиану Роналду:
«Когда он играл за «Реал», то забивал 50-60 голов в год. Так что приходилось приспосабливаться к этой реальности. Приходилось больше двигаться по полю, создавать для него пространство.
После его ухода настал мой черед брать управление на себя, забивать голы и помогать одноклубникам. Я управляю командой по-своему, и все идет хорошо.
А играю не так, как Роналду, а он играет не так, как Бензема. Когда Криштиану играл за «Реал», я был скорее созидателем, а он завершителем».
Португалец и француз пришли в испанский гранд летом 2009-го года, и вместе успели войти в историю мадридского клуба, выиграв 4 Лиги чемпионов.
Роналду покинул клуб в 2018-м году, перейдя в «Ювентус», а Бензема остался в «Реале» и стал безоговорочным лидером команды, становясь лучшим бомбардиром «сливочных» в каждом сезоне после отъезда португальца.
К тому же, сейчас Бензема является капитаном команды (номинально повязка принадлежит Марсело, но тот почти не выходит на поле), а Роналду выступает за МЮ.
Напомним, Бензема был признан лучшим французским игроком года.
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