Бензема признали виновным в деле о шантаже. В ФФФ рассказали о его будущем в сборной

Форвард получил год условного заключения

Карим Бензема / фото - Real Madrid CF

Спустя 6 лет судебных разбирательств форварда «Реала» Карима Бензема признали виновным в деле о шантаже Маттье Вальбуэна.

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре рассказал Get French Football News о будущем осужденного футболиста в национальной команде:

«Я поддерживаю его. Он этого не заслуживает. Это дело нужно было закрыть раньше. Есть более важные дела, которые рассматриваются в течение 6 месяцев. Лично я всегда его поддерживал. Главный тренер имеет право вызывать кого захочет. Каждый должен подавать пример, а я знаю немало таких игроков, которые этого не делают. Сегодня Бензема ценят те, кто любит футбол».

Форварда длительное время не вызывали в сборную Франции как раз-таки из-за этого дела. Лишь этим летом его вернули в национальную команду.

Бензема получил 1 год условного заключения и был оштрафован на 75 тысяч евро.

Ранее конкурент француза по позиции в сборной раскритиковал его возвращение в стан «Ле Бле».