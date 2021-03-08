Зидан сравнился с Дель Боске по количеству матчей во главе «Реала»
Бензема стал новым рекордсменом «Реала» по количеству матчей среди легионеров в Ла Лиге
Он превзошел достижение Роберто Карлоса
Карим Бензема / Фото: twitter.com/realmadrid
«Реал» сыграл вничью в дерби с «Атлетико» (1:1) в 26-м туре Ла Лиги.
Для форварда и автора гола в матче Карима Бензема этот матч стал 371-м в футболке команды. Это новый рекорд среди легионеров клуб в истории. Француз превзошел достижение экс-защитника команды Роберто Карлоса у которого 370 матчей в Ла Лиге за «Реал», сообщает Opta.Также в этом матче обновил свой рекорд Зинедин Зидан.
Комментарии 0