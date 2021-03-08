Бензема стал новым рекордсменом «Реала» по количеству матчей среди легионеров в Ла Лиге

Карим Бензема / Фото: twitter.com/realmadrid

«Реал» сыграл вничью в дерби с «Атлетико» (1:1) в 26-м туре Ла Лиги.

Для форварда и автора гола в матче Карима Бензема этот матч стал 371-м в футболке команды. Это новый рекорд среди легионеров клуб в истории. Француз превзошел достижение экс-защитника команды Роберто Карлоса у которого 370 матчей в Ла Лиге за «Реал», сообщает Opta.