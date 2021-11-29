Бензема точно не победит? Француз не посетит церемонию вручения «Золотого мяча»

Роналду также не будет присутствовать на мероприятии

Карим Бензема / фото - Real Madrid CF

Сегодня, 29 ноября, в 21:30 в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча».

Как сообщает Sport.es, один из главных фаворитов премии – форвард «Реала» Карим Бензема не приедет на мероприятие, так как знает о своем поражении и недоволен итогами голосования.

Также ранее стало известно, что в Париже также не будет Криштиану Роналду.

Помимо вышеперечисленных игроков, фаворитами награды также называют Роберта Левандовски, Лионеля Месси и Жоржиньо.

Также ранее была информация, что может быть вручено сразу два «Золотых мяча».