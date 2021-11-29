Завидует? Роналду не посетит церемонию вручения «Золотого мяча»
Бензема точно не победит? Француз не посетит церемонию вручения «Золотого мяча»
Роналду также не будет присутствовать на мероприятии
Карим Бензема / фото - Real Madrid CF
Сегодня, 29 ноября, в 21:30 в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча».
Как сообщает Sport.es, один из главных фаворитов премии – форвард «Реала» Карим Бензема не приедет на мероприятие, так как знает о своем поражении и недоволен итогами голосования.
Также ранее стало известно, что в Париже также не будет Криштиану Роналду.
Помимо вышеперечисленных игроков, фаворитами награды также называют Роберта Левандовски, Лионеля Месси и Жоржиньо.
Также ранее была информация, что может быть вручено сразу два «Золотых мяча».
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