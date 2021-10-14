Бензема: «Хочу однажды сыграть с Мбаппе в «Реале»
Бензема: «Я с детства думал о получении «Золотого мяча»
Форвард «Реала» является одним из претендентов на награду
Карим Бензема / Фото: Eurosport
Форвард «Реала» Карим Бензема заявил о желании получить «Золотой мяч». Его слова приводит Marca.
«Этот трофей хотят все футболисты.
Я с детства думал о получении этой награды, и если я хоть в какой-то степени к ней близок, то это благодаря партнерам».
Ранее экс-форвард сборной Бразилии Роналдо назвал Бензема одним из фаворитов на получение «Золотого мяча».
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