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Бербатов: «Кейн может послать своих критиков»

Нападающий вывел Англию в финал Евро
Футбол Евро-2020
07:38
Бербатов: «Кейн может послать своих критиков»
Гарри Кейн / фото - Marca

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» Димитар Бербатов высоко отозвался о капитане сборной Англии Гарри Кейне. Экс-футболиста цитирует портал Goal.

«Благодаря своему выступлению на чемпионате Европы, Кейн может послать всех своих критиков».

Не смотря на то, что Кейн ни разу не забил на групповой стадии турнира, в плей-офф он забивал в каждом своем матче и быстро продвинулся в списке бомбардиров турнира. У Кейна 4 забитых мяча, и он на один гол отстает от лидеров рейтинга – Криштиану Роналду и Патрика Шика.

Победа на Евро может даже сделать форварда главным претендентом на Золотой мяч, ведь в клубном сезоне он также показывал потрясающую игру и установил уникальное достижение: стал одновременно лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом английского чемпионата.

Кейн уже в это воскресенье выведет свою команду на финал Евро-2020, где англичанам предстоит сразится со сборной Италии.

Напомним, Кейн обошел Алана Ширера и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии на крупных турнирах.

Павел Харченко
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Теги

Харри Кейн сборная Англии (футбол) сборная Италии (футбол)

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