Кейн обошел Ширера и стал лучшим бомбардиром сборной Англии на чемпионатах мира и Европы

Первое место форвард «Тоттенхэма» делит с Линекером

Харри Кейн / Фото: twitter.com/england

Форвард сборной Англии Харри Кейн забил решающий мяч в ворота Дании (2:1), который вывел команду «Трех львов» в финал Евро-2020.



Нападающий не сумел реализовать пенальти, но первым оказался на добивании и вколотил круглого в сетку.

Для Кейна этот гол стал 10-м в составе Англии на чемпионатах Европы и мира. По этому показателю он опередил Алана Ширера (9) и сравнялся с Гари Линекером.

Напомним, что за главный трофей чемпионата Европы англичане сыграют со сборной Италии.