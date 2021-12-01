«Берегись!» Зинченко «застукали» за броском снежков в фотографа «Манчестер Сити»

Украинец повеселился перед тренировкой

Александр Зинченко / фото - Manchester City FC

«Манчестер Сити» готовится к матчу 14-го тура АПЛ против «Астон Виллы».

Украинский защитник «горожан» Александр Зинченко перед началом тренировки решил подшутить над клубным фотографом, бросив в него снежок.

Пресс-служба команды на странице в Instagram выложила серию снимков футболиста, застуканного за этой шалостью, подписав их:

«Лучше берегись!»

Уже сегодня, 1 декабря, в 22:15 «горожане» на выезде сыграют с «Астон Виллой». Портал XSPORT проведет текстовую трансляцию встречи.

Напомним, ранее форвард «Руха» рассказал, как Зинченко увел у него Владу Седан.