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«Берегись!» Зинченко «застукали» за броском снежков в фотографа «Манчестер Сити»
Украинец повеселился перед тренировкой
10:22
Александр Зинченко / фото - Manchester City FC
«Манчестер Сити» готовится к матчу 14-го тура АПЛ против «Астон Виллы».
Украинский защитник «горожан» Александр Зинченко перед началом тренировки решил подшутить над клубным фотографом, бросив в него снежок.
Пресс-служба команды на странице в Instagram выложила серию снимков футболиста, застуканного за этой шалостью, подписав их:
«Лучше берегись!»
Уже сегодня, 1 декабря, в 22:15 «горожане» на выезде сыграют с «Астон Виллой». Портал XSPORT проведет текстовую трансляцию встречи.
Напомним, ранее форвард «Руха» рассказал, как Зинченко увел у него Владу Седан.