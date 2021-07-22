Бернард близок к уходу из «Эвертона»

Бразилец может продолжить карьеру в ОАЭ

Фото: Goal.com

Бразильский полузащитник Бернард близок к уходу из «Эвертона», сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Тренерский штаб «ирисок» во главе с Рафаэлем Бенитесом не рассчитывает на 28-летнего футболиста. Вероятней всего, он продолжит карьеру в «Аль Шарадже» из ОАЭ.

С 2013 по 2018 года Бернард выступал за «Шахтер», после чего на правах свободного агента перебрался в «Эвертон».

Напомним, в это трансферное окно «Эвертон» уже подписал трех футболистов.