«Эвертон» подписал полузащитника «Байера» за смехотворную сумму
Бернард близок к уходу из «Эвертона»
Бразилец может продолжить карьеру в ОАЭ
22 июля 21:38
Фото: Goal.com
Бразильский полузащитник Бернард близок к уходу из «Эвертона», сообщает итальянский журналист Николо Скира.
Тренерский штаб «ирисок» во главе с Рафаэлем Бенитесом не рассчитывает на 28-летнего футболиста. Вероятней всего, он продолжит карьеру в «Аль Шарадже» из ОАЭ.
С 2013 по 2018 года Бернард выступал за «Шахтер», после чего на правах свободного агента перебрался в «Эвертон».
Напомним, в это трансферное окно «Эвертон» уже подписал трех футболистов.
Комментарии 0