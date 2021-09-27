Беседин – о жуткой травме: «Уже отбросил костыли и хожу без них»

Артем Беседин / фото - ФК Динамо

Нападающий «Динамо» Артем Беседин прокомментировал свое восстановление от травмы, полученной в матче Евро-2020 со сборной Швеции:

Теперь уже отбросил костыли, с которыми я ходил три месяца, потихоньку передвигаюсь без них. Начиная с понедельника, переключаюсь на новый этап – теперь меня ждет восстановительный курс на клубной базе в Конче-Заспе. Более серьезные и более активные занятия – под контролем динамовских реабилитологов. Акцент – на устранение хромоты, ведь долгое время я фактически не становился на больную ногу. Первостепенная задача сейчас – восстановление мышц, которые я соответственно не задействовал, и возвращение им былых кондиций.

Мне очень приятна и ценна поддержка тренерского штаба «Динамо». Читал, как Мирча Луческу отзывается обо мне как о важном для команды игроке. И с Мистером, и с его помощниками мы на постоянной связи – они интересуются ходом моего восстановления, тем самым показывая, насколько нуждаются во мне. Не стоит и говорить, что это добавляет как сил, так и энтузиазма.

Очень хочется присоединиться к ребятам, но когда это произойдет, судить не берусь. Изначально врачи говорили о полугодичном перерыве, и главное, чтобы сроки не увеличились. Спешка в моей ситуации может лишь помешать. Главное – это качество и своевременность проведения процедур. Необходимо, чтобы кости после перелома срослись ровно, дабы не возникало новых сложностей. Так что запасемся терпением – вернуться в строй следует полноценно».