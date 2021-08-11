Беседин восстанавливается после страшной травмы с помощью скейтбординга

Нападающий продолжает восстановление

Артем Беседин / фото - Eurosport

Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин выбрал необычный способ восстановления колена, которое он травмировал в матче Евро-2020 против сборной Швеции.

Игрок в историях своей страницы в Instagram выложил видео, где он с помощью скейта тренирует поврежденную ногу, после того как ему сняли гипс. Он катает скейт этой ногой туда обратно, чтобы восстановить дееспособность ноги.

Напомним, ранее игрок показывал, как он поддерживает физическую форму.