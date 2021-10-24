Беседин рассказал о голевой засухе своего конкурента по позиции
Нападающий «Динамо» Артем Беседин рассказал о трудностях в игре своего одноклубника – форварда Владислава Супряги:
«Не люблю говорить о человеке, когда он еще и на моей позиции находится. Если бы я был Роналду, у меня было бы 5 «Золотых мячей» еще можно было бы покритиковать, о ком-то поговорить.
Ему просто надо в психологическом плане себя... Я просто знаю, я был, может, не в таких моментах, конечно, но когда долго не забиваешь, в голове бардак творится. Самое главное, в этот момент держать себя в определенных рамках и не давать психологии взять над собой верх.
Забить первый гол – самое сложно, потом уже будет легче. Считаю, ему надо просто успокоиться, собраться, выйти и показать. Он очень хороший футболист, у него очень хорошие качества. Он быстрый, техничный, есть голова, просто надо чуть-чуть пересмотреть отношение в плане психологии».
Супряга не забивает больше года, а последний его гол датируется 23-м сентября 2020-го года.
Беседин же пока залечивает тяжелую травму, которую он получил в матче 1/8 Евро-2020 против сборной Швеции. Форвард уже отбросил костыли и приступил к работе на базе «Динамо».
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