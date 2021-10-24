Беседин рассказал о голевой засухе своего конкурента по позиции

Артем Беседин / фото - dynamo.kiev

Нападающий «Динамо» Артем Беседин рассказал о трудностях в игре своего одноклубника – форварда Владислава Супряги:

Ему просто надо в психологическом плане себя... Я просто знаю, я был, может, не в таких моментах, конечно, но когда долго не забиваешь, в голове бардак творится. Самое главное, в этот момент держать себя в определенных рамках и не давать психологии взять над собой верх.

Забить первый гол – самое сложно, потом уже будет легче. Считаю, ему надо просто успокоиться, собраться, выйти и показать. Он очень хороший футболист, у него очень хорошие качества. Он быстрый, техничный, есть голова, просто надо чуть-чуть пересмотреть отношение в плане психологии».