Беседин рассказал, сможет ли участвовать в сборах «Динамо»

Артем Беседин / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Динамо» Артем Беседин рассказал о том, на каком этапе проходит его восстановление после тяжелой травмы. Также футболист оценил вероятность своего участия на сборах киевлян.

Мы выполнили там хорошую работу – и беговую, и силовую. Все идет по плану. Не хочется что-либо сейчас загадывать, но главное, что колено хорошо реагирует на работу, нет сильных болевых ощущений. Сегодня день домашнего отдыха, после чего буду продолжать работать уже в зале на нашей клубной базе.

Что бы ни говорили врачи, мне самому кажется, что я долго восстанавливаюсь, ведь очень хочется уже увереннее чувствовать себя на поле и как можно скорее вернуться. Но я понимаю, что травма непростая, и нужно выдержать все прописанные сроки. Хорошо, что все идет по плану, без каких-либо помех. Нужно и этому радоваться. До сборов еще примерно месяц, и я должен проделать большой объем работы чтобы поехать с командой на сборы.

Сборы? В любом случае, входить в тренировочный процесс нужно будет плавно, осторожно. Сразу тренироваться с максимальной нагрузкой я, наверное, вряд ли смогу. Будем смотреть по результату, советоваться с докторами, они скажут, что можно будет делать на определенном этапе, а что нельзя.

Конечно, и в новогодне-рождественские праздники будут мысли о тренировках. Было бы хорошо еще раз съездить в какую-то страну с теплым климатом, чтобы потренироваться на мягком, натуральном футбольном поле. Такие условия мне нужны на данном этапе восстановления. Пока думаем.

С завтрашнего дня буду тренироваться на базе в зале, попробую бегать в манеже – посмотрим, как колено будет реагировать на искусственное поле, и уже от этого отталкиваться. Сами праздники планируем отмечать дома, в кругу семьи.